Обсуждено сотрудничество между SOCAR и DeGolyer and MacNaughton

БАКУ /Trend/ - 14 ноября 2025 года президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с председателем компании и главным исполнительным директором компании "DeGolyer and MacNaughton" Джоном Уолласом.

Как сообщает Trend, в ходе встречи было выражено удовлетворение успешным сотрудничеством компаний в области подсчета и оценки запасов углеводородов, оптимизации планов разработки нефтегазовых месторождений. В этой связи был рассмотрен ход реализации совместно реализуемых проектов.

В ходе беседы Джон Уоллас был проинформирован о проектах, реализуемых в соответствии со стратегическими целями SOCAR, и достигнутых результатах, также были обсуждены новые возможности сотрудничества в области оценки запасов, инновационных технологий и цифровизации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!