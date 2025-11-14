Иранская национальная нефтяная компания о целях к 2029 г.

БАКУ/Trend/ - Иранская национальная нефтяная компания сохраняет в фокусе следующие цели к 2029 году - увеличение добычи нефти и газа и сбор попутного газа.

Как сообщает Trend, об этом 1 ноября заявил исполнительный директор компании Хамид Бовард на мероприятии, организованном в связи с подписанием контрактов на сбор попутного газа.

По его словам, компания намерена к указанному сроку увеличить добычу сырой нефти до 4,5 млн баррелей в сутки и газа до 1,3 млрд кубометров в сутки, а также обеспечить полный сбор попутного газа.

Бовард сообщил, что правительство выделило определённые средства на реализацию этих программ. Нефтяная компания также стремится стимулировать местные и иностранные инвестиции для достижения поставленных целей, создавая условия для частного сектора.

Отметим, что сегодня между Иранской национальной нефтяной компанией и местными компаниями было подписано 12 контрактов. В рамках этих контрактов будут проводиться работы по сбору попутного газа, добываемого вместе с нефтью. В общей сложности к объёму собираемого попутного газа будет добавлено 295 миллионов кубических футов (примерно 8,34 миллиона кубических метров) попутного газа, а общие инвестиции составят 800 миллионов долларов США.