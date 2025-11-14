Средний коридор: развитие ключевого маршрута между Европой и Азией

БАКУ /Trend/ - Средний коридор, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой, приобретает всё большее стратегическое значение на фоне трансформации глобальных торговых потоков. Проект обеспечивает кратчайший и наиболее безопасный маршрут, соединяющий Европу и Азию через Каспийское море, и рассматривается как один из ключевых элементов евразийской транспортно-логистической системы.

Роль Азербайджана в развитии многоузловой евразийской логистической системы

29 сентября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к участникам 6-го Каспийского бизнес-форума отметил, что Средний коридор – это стратегический проект, охватывающий обширную географию.

«Этот коридор обеспечивает надежный и безопасный маршрут, соединяющий Европу и Азию через Каспийское море, служит кратчайшим и наиболее оптимальным путем для перевозки грузов из Азии в Европу и в обратном направлении.

Благоприятное географическое положение Азербайджана – прямо на перекрестке двух континентов – позволяет нашей стране играть ключевую роль в вопросах связности. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что благодаря стратегическому видению и неустанным усилиям Азербайджана такой крупный проект, как Средний коридор, обеспечивающий лучшую синергию между Азией и Европой, стал реальностью. Полный ввод в эксплуатацию Среднего коридора стал возможен не только благодаря экономическому потенциалу Азербайджана, но и в результате политической стабильности и безопасности, царящих в нашей стране», - отмечалось в обращении главы государства.

В тесном сотрудничестве с международными партнёрами Азербайджан предпринимает важные шаги по формированию единой тарифной политики, упрощению таможенных и пограничных процедур, а также развитию мультимодальных перевозок. В подтверждение этого в начале октября железнодорожные операторы Азербайджана, Грузии и Казахстана достигли соглашения о применении единого долгосрочного тарифа на перевозки по Среднему коридору. Стороны договорились предпринимать совместные шаги по совершенствованию портовой, железнодорожной и логистической инфраструктуры, устранению "узких мест", расширению цифровизации и увеличению пропускной способности коридора.

Азербайджан активно использует потенциал Среднего коридора, одновременно развивая инфраструктуру и оптимизируя трансграничные операции. Особое внимание уделяется «мягким» аспектам логистики — таможенному и пограничному контролю, что повышает скорость и предсказуемость перевозок.

Статистика последних лет демонстрирует значительный рост транзитных потоков через страну. С 2022 года общий объём грузоперевозок увеличился почти в пять раз. Контейнерные перевозки из Китая через Азербайджан, которые в 2023 году составляли всего один-два блок-поезда, к 2024 году выросли до примерно 280 поездов, а за первые девять месяцев 2025 года показатель достиг 290. Прогнозируется, что к концу года число контейнерных поездов может достичь 400, что отражает устойчивый рост и возрастающую стратегическую значимость маршрута.

Существует высокий и устойчивый потенциал роста объёмов грузоперевозок по маршруту Китай–Азербайджан–Европа. По мере диверсификации глобальных цепочек поставок и поиска компаниями более устойчивых решений для транспортировки Транскаспийский коридор превратился из резервного маршрута в основной торговый путь. Таким образом, объемы перевозок по маршруту Китай–Азербайджан–Европа могут удвоиться к 2030 году.

Железная дорога Баку–Тбилиси–Карс (БТК) является стратегическим элементом Среднего коридора, обеспечивая прямое сухопутное сообщение между Азербайджаном, Грузией и Турцией, и создавая эффективную артерию для транзита грузов из Азии в Европу. Этот маршрут сокращает время доставки по сравнению с традиционными морскими путями и повышает надёжность перевозок.

В рамках модернизации маршрута запланировано утроение пропускной способности БТК к концу 2025 года. Это позволит значительно увеличить объёмы транзитных грузов, улучшить скорость и предсказуемость перевозок, а также повысить конкурентоспособность Среднего коридора на евразийском пространстве.

Международная оценка и экономический эффект

Международные эксперты выделяют Средний коридор, связывающий Каспийское море с Черноморским регионом через Азербайджан, как ключевой элемент трансформации евразийских торговых потоков. По оценкам аналитиков, данный коридор способен стать стратегическим драйвером роста экономики Азербайджана и формировать новую региональную логистическую архитектуру.

Глобальные изменения в торговой политике, а также риски транзита через Суэцкий канал и территорию России ведут к перераспределению мировых торговых потоков. В этом контексте Каспийско-Черноморский Средний коридор приобретает новое стратегическое значение: в текущем десятилетии ожидается рост объемов транзита в 3-4 раза.

Азербайджан, являясь центральным звеном Среднего коридора от Каспийского побережья до Грузии и Турции, может получить значительные выгоды в результате этой динамики, как непосредственно в части транзита, так и в интеграции в производственные цепочки, формирующиеся вокруг новых торговых потоков.

Усиление роли Среднего коридора способствует положительным эффектам не только для его ключевых экономик — Казахстана, Азербайджана и Грузии, но и для других стран, таких как Узбекистан и Кыргызстан, которые получают выгоды благодаря связям с коридором.

В связи с этим увеличились инвестиции в инфраструктуру, включая расширение пропускной способности железнодорожных линий, модернизацию и расширение флота морских судов и состава грузовых поездов, а также строительство и развитие портов и логистических центров.

Роль TRIPP в развитии Среднего коридора

«Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP, Зангезурский коридор) призван соединить основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой страны. Этот маршрут является частью более широкого Среднего коридора, обеспечивающего надежное и эффективное соединение между азиатскими и европейскими рынками.

Маршрут Трампа имеет большое значение не только для стран Кавказского региона, но и для тюркских государств, а также для Ирана и Европейского союза.

Таким образом, маршрут Трампа является не просто транспортной линией, а ключевым драйвером развития Среднего коридора, обеспечивая эффективность, безопасность и стратегическую устойчивость евразийских перевозок.

Итак, Средний коридор, объединяющий транспортные маршруты через Азербайджан, Грузию и Турцию, формируется как ключевой элемент евразийской логистической системы, обеспечивая кратчайший, надежный и безопасный путь для грузоперевозок между Азией и Европой. В центре этой интеграции находится Азербайджан, который благодаря своему стратегическому географическому положению и внутренней стабильности превращается в региональный транспортный хаб.

Данный маршрут демонстрирует стратегическую важность для интеграции Азии и Европы, обеспечивая кратчайший и безопасный путь для грузоперевозок через Каспийское море и Азербайджан. Рост транзитных потоков, модернизация железнодорожной и портовой инфраструктуры, а также внедрение цифровых и мультимодальных решений делают коридор конкурентоспособной и надежной транспортной артерией.

Реализация Среднего коридора стимулирует экономический рост стран-участниц, повышает эффективность международной торговли и укрепляет региональную логистическую систему. В долгосрочной перспективе он становится не только транспортным маршрутом, но и инструментом устойчивого развития Евразийского пространства, способным формировать новые торговые цепочки, привлекать инвестиции и повышать стратегическую значимость Азербайджана и соседних стран.