AzerGold использует экологически безопасные методы в геологических проектах

БАКУ/Trend/ - Экологическая устойчивость и охрана окружающей среды являются основными приоритетами во всех сферах деятельности ЗАО AzerGold.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в ЗАО.

Было отмечено, что компания обеспечивает охрану окружающей среды и ответственное управление природными ресурсами, формулируя эти и другие принципы в соответствии с Целями устойчивого развития ООН. В своей природоохранной деятельности компания руководствуется законодательством Азербайджанской Республики и международными конвенциями, участником которых является страна.

«В рамках геологических проектов при проведении геологоразведочных работ активно применяются экологически безопасные, неинвазивные методы. Главное экологическое преимущество этих методов заключается в том, что они позволяют получать информацию с минимальным воздействием на земную поверхность и экосистемы. Экологические требования также учитываются как важнейший приоритет в процессе эксплуатации месторождений. До начала эксплуатации месторождений проводится оценка воздействия на окружающую среду, а в ходе эксплуатации осуществляется регулярный экологический мониторинг показателей воздуха, воды и почвы», — подчеркнули в ЗАО.

АzerGold является первой компанией в Азербайджане, осуществившей рекультивацию в горнодобывающем проекте, эксплуатация которого завершена в горнодобывающей отрасли. В результате этого процесса обеспечено восстановление экосистемы и преобразование ландшафта на территориях. При этом среди реализуемых компанией экологических проектов особое место занимают мероприятия, связанные с охраной биологического разнообразия, обогащением животного и растительного покрова. Вблизи производственных зон высажены тысячи деревьев и кустарников, подходящих для местного типа климата, и работы в этом направлении продолжаются.

