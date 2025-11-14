Глава Исполнительной власти Гёйгёльского района представлен коллективу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейнал Нагдалиев при участии представителей общественности района представил коллективу Вугара Вахид оглу Новрузова, назначенного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики главой Исполнительной власти Гёйгёльского района.

Как сообщает Trend, выступивший на церемонии представления Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации главы государства.

В. Новрузов выразил признательность за оказанное ему доверие.