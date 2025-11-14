Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Глава Исполнительной власти Гёйгёльского района представлен коллективу (ФОТО)

Общество Материалы 14 ноября 2025 11:36 (UTC +04:00)
Глава Исполнительной власти Гёйгёльского района представлен коллективу (ФОТО)
Фото: Исполнительная власть Гёйгёльского района

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейнал Нагдалиев при участии представителей общественности района представил коллективу Вугара Вахид оглу Новрузова, назначенного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики главой Исполнительной власти Гёйгёльского района.

Как сообщает Trend, выступивший на церемонии представления Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации главы государства.

В. Новрузов выразил признательность за оказанное ему доверие.

Глава Исполнительной власти Гёйгёльского района представлен коллективу (ФОТО)
Глава Исполнительной власти Гёйгёльского района представлен коллективу (ФОТО)
Глава Исполнительной власти Гёйгёльского района представлен коллективу (ФОТО)
Глава Исполнительной власти Гёйгёльского района представлен коллективу (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости