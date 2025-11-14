Известные джазмены выступят с памятным концертом к 50-летию Эмиля Ибрагима (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 17 ноября в Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли пройдёт памятный концерт, посвящённый 50-летию со дня рождения видного азербайджанского джазового музыканта Эмиля Ибрагима, сообщили Trend Life организаторы. Начало в 19:30.

Вечер объединит друзей и коллег музыканта, которые выступят в честь его светлой памяти. На сцене выступят народные и заслуженные артисты, а также молодые таланты, среди которых - Исфар Сарабский, Эмиль Афрасияб, Севда Алекперзаде, Руслан Гусейнов, Салман Гамбаров & Bakustic Jazz, Элвин Баширов, Джамиль Амиров и Savab Qrupu, Тофиг Джабаров и Bakuba Band, Искендер Алескеров, Эльбей Мамедзаде, Руфат Аласгяров, Сабина Гаджиева, Улвия Рагимова, Dihaj & the Band. Ведущий вечера – заслуженный работник культуры Рахиб Азери.

Концерт станет музыкальным посвящением мастеру, внёсшему значимый вклад в развитие современного азербайджанского джаза, и соберёт тех, кто разделял с ним сцену, творческие идеи и дружбу.

Для приобретения билетов

https://iticket.az/ru/events/concerts/emil-ibrahim-50th-anniversary-jubilee-concert

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

