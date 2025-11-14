На Консультативной встрече глав государств ЦА будет подписан пакет многосторонних документов

ТАШКЕНТ /Trend/ - По итогам VII Консультативной встречи глав государств Центральной Азии будет подписан пакет многосторонних документов.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Узбекистана.

Отметим, что встреча пройдет 15-16 ноября в столице Узбекистана под председательством Президента Шавката Мирзиёева.

По данным администрации президента, в работе саммита примут участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. На мероприятие также прибудет руководитель Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе.

Повестка встречи включает вопросы дальнейшего укрепления регионального сотрудничества, реализацию совместных проектов и инициатив в приоритетных сферах, а также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.

Напомним, что инициатива проведения регулярных консультативных встреч лидеров региона была предложена Мирзиёевым на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года. В период председательства Узбекистана в данном формате проведено более 20 крупных мероприятий, охватывающих различные направления взаимодействия.