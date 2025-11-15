Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Обнародован объем производства строительных материалов в Азербайджане

Экономика Материалы 15 ноября 2025 01:26 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе-октябре 2025 года общий объём производства в сфере производства строительных материалов составил 1,181 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, этот показатель на 4,3 процента меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

За указанный период производство цемента сократилось на 0,2 процента, производство кирпича и аналогичных изделий из цемента и бетона – на 6,2 процента, производство бетона – на 8,5 процента, а производство извести – на 27,3 процента.

