Стратегический курс Токаева на развитие региона. Что Астана планирует обсудить на встречах в Ташкенте?

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан с 14 по 16 ноября совпадает с проведением Седьмой консультативной встречи лидеров стран Центральной Азии. Ташкент становится важной площадкой для обсуждения того, как будет развиваться региональное сотрудничество в ближайшие годы. Для Казахстана этот визит становится возможностью обозначить свои подходы к ключевым направлениям развития региона и усилить механизмы взаимодействия с Узбекистаном.

Программа визита включает переговоры на высшем уровне и участие в заседании Высшего межгосударственного совета. В повестку входят вопросы промышленной кооперации, торговли, водно-энергетических ресурсов, транспортной логистики. Среди ожидаемых результатов - запуск Международного центра промышленной кооперации и подписание ряда документов, направленных на укрепление стратегического взаимодействия между двумя странами.

Растущая взаимосвязанность стран региона делает нынешний визит особенно актуальным. Казахстан - крупнейшая экономика Центральной Азии и один из ключевых транспортно-транзитных узлов. Через казахстанскую территорию проходят маршруты, обеспечивающие Узбекистану выход на рынки России, Европы и к Каспийскому морю.

Сотрудничество Астаны и Ташкента в энергетике занимает особое место. По данным министерства энергетики Казахстана, за первые семь месяцев 2025 года транзит казахстанского газа через территорию Узбекистана составил 921,7 млн м³, и в перспективе он может вырасти до 11 млрд м³ в год, начиная с 2026 года.

Параллельно страны работают в рамках Объединённой энергетической системы Центральной Азии и продвигают проект “Зеленого энергетического коридора” с участием Азербайджана. На COP29 в ноябре 2024 года в Баку Токаев отметил, что объединение энергосистем открывает новые возможности для экспорта чистой электроэнергии и усиливает потенциал Казахстана как транзитного звена.

Казахстан и Узбекистан также участвуют в реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 мощностью 1860 мегаватт на реке Нарын в Кыргызстане. В январе 2023 года руководители энергетических ведомств трех стран подписали «дорожную карту» по строительству ГЭС. Электроэнергия, произведенная на станции сверх внутренних потребностей Кыргызстана, будет закупаться Узбекистаном и Казахстаном.

Интенсивность двусторонних контактов подтверждает устойчивость сотрудничества. Наряду с официальными переговорами, важную роль играют регулярные рабочие встречи. Переговоры 29 марта 2025 года в Алматы позволили сторонам обсудить стратегические направления партнерства - от транспорта и энергетики до водных ресурсов и инвестиций. Тогда Президент Токаев подчеркнул, что союзнический характер отношений Казахстана и Узбекистана напрямую влияет на стабильность региона.

Экономические связи двух стран продолжают укрепляться. Согласно данным Национального комитета по статистике Узбекистана, за январь–август 2025 года товарооборот достиг 3 миллиардов долларов, что на 3,5 процента больше, чем годом ранее.

Казахстан, располагая развитой логистической инфраструктурой и крупнейшей железнодорожной сетью региона, предоставляет Узбекистану не только выход к морю, но и возможности для промышленной кооперации. Совместное производство бытовой техники, машиностроительной продукции и товаров агропромышленного комплекса создает новые цепочки добавленной стоимости.

В транспортной сфере наблюдается поступательный прогресс. В Туркестанской области продолжается строительство линии Дарбаза–Мактаарал - проекта, инициированного по поручению Президента Токаева. Новая ветка позволит расширить экспортные возможности Казахстана и улучшить транспортную связанность с Узбекистаном.

Кроме того, Казахстан и Узбекистан стремятся увеличить количество авиарейсов. Согласно договоренностям, достигнутым в августе 2025 года, маршруты Алматы–Ташкент и Астана–Ташкент теперь могут выполняться до 42 раз в неделю, а общий потенциал воздушного сообщения достигает 238 рейсов.

После принятия концепции “Центральная Азия-2040” страны региона хотят создать долгосрочные механизмы сотрудничества, включая развитие Среднего коридора и совместные энергетические проекты. В условиях меняющейся международной ситуации такие шаги становятся особенно важными.

Казахстан подходит к Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте как страна, готовая к открытому диалогу и продвижению инициатив, направленных на стабильное развитие региона. Для Казахстана особое значение имеют вопросы энергетической и транспортной связности. Визит Президента Токаева подчеркивает намерение страны укрепить взаимовыгодное сотрудничество, от которого зависит будущее Центральной Азии.