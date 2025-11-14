В Китае подписан новый контракт: Начинается основной этап строительства и эксплуатации железного завода в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 13 ноября 2025 года в столице Китайской Народной Республики, городе Пекин, между дочерней компанией ООО «Дашкесан Демир Филиз»— «Azerbaijan Metal Company» и китайской компанией «Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd» был подписан договор на подготовку банковского технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства завода горячебрикетированного железа (ГБЖ) мощностью 2 млн тонн в год.

Договор был подписан генеральным директором «AzMC» Джейхуном Алиевым и генеральным директором «Sinosteel» Хуа Гуанлином. Общая стоимость соглашения составляет 1 510 000 долларов США.

Разрабатываемое в рамках проекта технико-экономическое обоснование является ключевым этапом строительства и последующей эксплуатации завода ГБЖ, который планируется возвести на территории Шамкирского района. Документ, подготовка которого рассчитана на четыре месяца, станет основным ссылочным материалом для международных институтов и банков при рассмотрении вопросов финансирования проекта.

Будущее ТЭО обеспечит определение оптимальных технологических решений для строительства завода, планирование строительных и инженерных работ, а также реализацию последующих этапов по полномасштабной разработке проекта.

Следует отметить, что «Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd» является одним из ведущих дочерних предприятий государственной промышленной корпорации Китая «Sinosteel Group Corporation Limited», специализирующейся в области переработки и поставок металлургического сырья, а также металлургических технологий. Компания обладает значительным опытом в разработке месторождений железной руды и её переработке, реализовав различные промышленные проекты как в Китае, так и за его пределами.

Компания также оказывает услуги по построению и управлению предприятиями по переработке железной руды, включая интеграцию оборудования, внедрение передовых технологий и применение научных подходов. Используя технологически совершенные и экологически безопасные методы добычи и переработки, компания обеспечила эффективную эксплуатацию ресурсов в таких странах, как Турция, Австралия, Южно-Африканская Республика, Алжир, Индия и других.

Напомним, что совместное предприятие «Azerbaijan Metal Company» MMC было создано 23 сентября текущего года дочерней компанией «AzerGold» ЗАО — ««Дашкесан Демир Филиз»— совместно с казахстанской компанией «Fonte GreenMet Investments Fund OEIC Limited». Предприятие будет осуществлять деятельность по финансированию, проектированию, строительству и последующей эксплуатации завода ГБЖ мощностью 2 млн тонн в год.

Планируется, что завод, который будет построен в Шамкирском районе, введут в эксплуатацию в середине 2029 года. Общая стоимость проекта, реализуемого с применением современных и экологически безопасных технологий, составляет около 700 млн. долларов США.

Ожидается, что в рамках данного проекта ежегодный вклад в ВВП страны составит 694 млн долларов США, а также будет обеспечено создание примерно 1 600 рабочих мест — как прямых, так и косвенных.