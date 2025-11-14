AzerGold проводит масштабные геологоразведочные работы на золоторудном месторождении Зод (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - AzerGold проводит масштабные геологоразведочные работы на золоторудном месторождении Зод в Кяльбаджаре.

Об этом сообщили в ЗАО АzerGold в ответ на запрос Trend.

"Помимо поиска перспективных территорий, AzerGold также проводит переоценку запасов на действующих месторождениях. С августа 2025 года начаты масштабные геологоразведочные работы на золоторудном месторождении Зод, расположенном в Восточно-Зангезурском экономическом районе, на административной территории Кяльбаджарского района. До настоящего времени, в связи с постепенным очищением территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов, геологоразведочные работы шли медленно, но теперь геолого-оценочные работы на территории месторождения в нашей стране ведутся высокими темпами», — отметили в ЗАО.

Согласно информации, топографическое планирование территории месторождения уже проведено с применением современных методов: "Помимо этого, проведено поверхностное геохимическое опробование руд месторождения. Запроектированы скважины для оценки запасов,и в настоящее время ведутся буровые работы. На следующих этапах запланированы инженерно-геологические, металлургическо-технологические, гидрогеологические исследования, подсчет остаточных запасов и технико-экономические обоснования. По мере получения результатов общественности будет предоставляться подробная информация".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!