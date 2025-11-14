Генсек ООН осудил ракетный удар по посольству Азербайджана в Киеве

БАКУ/ Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил новый ракетный удар посольства Азербайджана в Киеве.

Как сообщает Trend, oб этом говорится в заявлении официального представителя Генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

В документе отмечается, что в результате масштабных ракетных и беспилотных ударов Российской Федерации по различным регионам Украины сегодня погибли по меньшей мере шесть человек в Киеве и двое в Черноморске. Были ранены многочисленные мирные жители, а также нанесен значительный ущерб жилой и энергетической инфраструктуре и зданию посольства Азербайджана.

В заявлении подчеркивается, что атаки на гражданские объекты и население нарушают международное гуманитарное право и являются полностью недопустимыми, независимо от места их совершения. Гутерриш вновь напомнил о принципе неприкосновенности дипломатических представительств и призвал немедленно прекратить такие нападения.

Генеральный секретарь также подчеркнул необходимость полного, немедленного и безоговорочного прекращения огня в Украине как первого шага к справедливому, всеобъемлющему и прочному миру, подтвердив поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ в соответствии с Уставом ООН и международным правом.