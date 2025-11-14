"AzerGold" видит реальные перспективы открытия новых месторождений в ближайшие годы (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "AzerGold" видит реальные перспективы открытия новых месторождений в ближайшие годы, сказали в ответ на запрос Trend в компании.

Геологоразведочные работы в Карабахе, Восточном Зангезуре и других регионах Азербайджана

"Одна из главных задач ЗАО "AzerGold" - обеспечение устойчивого управления месторождениями цветных и черных металлов в стране и их эффективного использования. Государственная компания проводит интенсивные разведочные и исследовательские работы с целью повышения эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов страны и запуска новых месторождений. Основные направления геологоразведочных работ, проводимых "AzerGold" в Карабахе и Восточном Зангезуре, заключаются в определении нового перспективного минерально-сырьевого потенциала региона и переоценке запасов на действующих месторождениях", - сказали в компании.

Было отмечено, что "AzerGold", помимо Карабаха и Восточного Зангезура, реализует программу геологоразведочных работ по рудным и нерудным месторождениям, а также по проявлениям полезных ископаемых, охватывающую и другие территории страны: "В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 22 июня 2023 года, программа, выполняемая "AzerGold", охватывает территории Малого Кавказа — Карабах, Восточный Зангезур, экономические районы Газах-Товуз и Гянджа-Дашкесан, а также Нахчыванскую Автономную Республику. В общей сложности площадь составляет 15 409 км²".

В компании подчеркнули, что одной из особенностей этой программы является проведение исследований с применением современных, инновационных и экологически более безопасных технологий.

"При поисках используются неинвазивные методы — гиперспектральные спутниковые съемки и аэромагнитные исследования. Эти методы позволяют в короткие сроки выявлять перспективные участки, значительно экономить средства на буровых работах, проводить исследования на меньшей площади с точными координатами. В результате в кратчайшие сроки можно получать геологические данные без вмешательства в поверхность земли. Исследования и оценки, проводимые с применением указанных технологий, будут завершены к концу 2027 года. В итоге будут полностью выполнены комплексные поисково-оценочные работы по части Малого Кавказа, относящейся к территории нашей страны, и по Нахчыванской Автономной Республике. Кроме того, будут обновлены действующие геологические карты и база данных, и завершится этап предварительной разведки", - сказали в "AzerGold".

В компании заявили, что результаты комплексных геологоразведочных и исследовательских работ по всей стране имеют важное значение как с научной, так и с экономической точки зрения: "Таким образом, результаты позволят выявить новые перспективные участки. На определённых участках дальнейшие этапы исследований и возможная добыча будут осуществляться в будущем операторами, определенными государством. А реализация новых масштабных горнодобывающих проектов внесёт значительный вклад в развитие горно-металлургической промышленности, ненефтяного сектора и экономики страны в целом, а также в повышение социального благосостояния региона".

Кроме того, в "AzerGold" отметили, что помимо поиска перспективных участков, компания также проводит переоценку запасов на действующих месторождениях.

"С августа 2025 года на Зодском золоторудном месторождении, которое находится в Восточном Зангезуре, на административной территории Кельбаджарского района, начались масштабные геологические исследования. Ранее процесс геологоразведочных работ замедлялся из-за поэтапной очистки территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов, однако в настоящее время геологическая оценка участка на территории нашей страны проводится в ускоренном темпе. Уже выполнено топографическое планирование участка современными методами, а также проведены геохимические испытания руд на поверхности. Кроме того, для оценки запасов спроектированы буровые скважины, и в настоящее время продолжаются буровые работы. На последующих этапах планируется проведение инженерно-геологических, технологических металлургических и гидрогеологических исследований, расчёт остаточных запасов и подготовка технико-экономического обоснования. По мере получения результатов общественность будет подробно информироваться", - добавили в компании.

Как сказали в "AzerGold", в целом, полученные предварительные геологические результаты подтверждают высокий минерально-сырьевой потенциал как Карабаха и Восточного Зангезура, так и экономических районов Газах-Товуз, Гянджа-Дашкесан, а также Нахчыванской Автономной Республики: "В ближайшие годы обнаружение новых месторождений и увеличение существующих ресурсов рассматриваются как реальная перспектива".

Сотрудничество с научно-исследовательскими институтами и университетами

В "AzerGold" отметили, что в рамках проведения геологоразведочных и исследовательских работ компания сотрудничает с профильными структурами министерства экологии и природных ресурсов, а также с Институтом геологии и геофизики Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), Республиканским сейсмологическим центром при НАНА, учёными геологических факультетов Бакинского государственного университета и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

"В рамках меморандума о сотрудничестве между "AzerGold" и Институтом геологии и геофизики интеллектуальный потенциал высококвалифицированных учёных и специалистов института используется в качестве экспертной поддержки при подготовке разведочных проектов. В рамках сотрудничества также разработаны геолого-генетические модели золоторудных месторождений страны, которые широко применяются геологами компании при прогнозировании. Кроме того, отметим, что высококвалифицированные сотрудники ЗАО, обладающие учёными степенями в области горнодобывающей промышленности, активно занимаются научной и педагогической деятельностью, внося вклад в повышение знаний молодёжи и подготовку новых кадров в сфере геологии. В целях повышения интереса молодёжи, особенно студентов из регионов, к горнодобывающей промышленности, углубления профильных знаний лиц, получающих образование в этой сфере, а также для дополнительного вклада в развитие геологических наук, осуществляется сотрудничество с девятью местными образовательными учреждениями", - пояснили в компании.

В "AzerGold" подчеркнули, что в целом в стране созданы широкие возможности для укрепления интеграции промышленного и производственного секторов с научными и образовательными учреждениями: "Действующая государственная политика направлена на развитие взаимного сотрудничества между промышленностью и научно-образовательными учреждениями, реализацию инновационных проектов и укрепление кадрового потенциала. В результате ведущие промышленные предприятия страны активно реализуют успешные программы и инициативы, обеспечивая единство науки, образования и производства. Как государственная компания ЗАО "AzerGold" придаёт особое значение расширению работ, проводимых в этой сфере, и планирует реализацию новых проектов по развитию сотрудничества с научно-исследовательскими институтами и повышению эффективности подготовки кадров".

Как новые месторождения в Карабахе и Восточном Зангезуре повлияют на рынок труда региона

В "AzerGold" отметили, что свыше 80% из более 2554 человек, трудоустроенных в результате деятельности компании — жители регионов, в частности экономического района Гянджа-Дашкесан и отдалённых сельских населённых пунктов: "Запуск новых месторождений в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также в других районах, охватывающих Малый Кавказ, аналогично позволит обеспечить постоянной работой тысячи граждан, большинство из которых представляют регионы. Разработка новых месторождений в Карабахе и Восточном Зангезуре будет способствовать социально-экономическому возрождению региона, устойчивому заселению и постоянному экономическому развитию населения в рамках реализации "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобождённых от оккупации территории, в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева. С учётом приоритетных направлений, определённых в Государственной программе, реализуемые проекты не только создадут тысячи новых рабочих мест в регионе, но и внесут значительный вклад в формирование местного кадрового потенциала в горнодобывающей, геологической и металлургической сферах, а также в развитие малого предпринимательства, логистики и смежных отраслей".

Как сказали в ЗАО "AzerGold", положительное социальное влияние запуска новых месторождений будет дополнительно обеспечено проектами, реализуемыми в рамках корпоративной социальной ответственности: "В регионе будет поддержано развитие образования, здравоохранения и спорта, повышено благосостояние местных сообществ, а также расширены социально-экономические возможности, что будет способствовать устойчивому развитию.

"AzerGold" с первых лет своей деятельности в районах Дашкесан и Гёйгёль, где компания ведёт активную добычу и производственные работы, реализует многочисленные социальные проекты в сферах устойчивого и инклюзивного развития, спорта и здоровья, охраны окружающей среды, аграрного развития, образования, просвещения, поддержки предпринимательства и сохранения историко-культурного наследия.

"Сотни членов местных сообществ получают пользу от этих проектов, направленных на повышение их благосостояния и поддержку соответствующих государственных программ. Инициативы ЗАО, особенно в области социально-экономического развития отдалённых сел и посёлков, высоко оцениваются общественностью. "AzerGold" стала первой государственной компанией, удостоенной награды "Национальная корпоративная социальная ответственность", и до настоящего времени была отмечена в различных номинациях", - сказали в компании.

Как "AzerGold" обеспечивает экологическую безопасность в новых геологических проектах

В "AzerGold" заявили, что экологическая устойчивость и охрана окружающей среды являются основным приоритетом компании во всех направлениях деятельности: "Компания формирует эти и другие принципы в соответствии с Целями устойчивого развития ООН, обеспечивая охрану окружающей среды и ответственное управление природными ресурсами. В своей деятельности, связанной с окружающей средой, она руководствуется национальным законодательством Азербайджанской Республики и международными конвенциями, участником которых является страна".

В ЗАО подчеркнули, что в рамках реализации геологических проектов, как уже упоминалось, при поисковых работах активно применяются более безопасные для экологии, неинвазивные методы: "Основное экологическое преимущество этих методов заключается в возможности получения данных с минимальным воздействием на поверхность земли и на экосистемы. При эксплуатации месторождений экологические требования также рассматриваются как важнейший приоритет. Перед началом эксплуатации проводится оценка воздействия на окружающую среду, а в период добычи осуществляется регулярный экологический мониторинг по показателям воздуха, воды и почвы".

Кроме того, "AzerGold" стала первой компанией в стране, осуществившей рекультивацию в рамках проекта выработанного горно-рудного месторождения.

"В результате этого процесса обеспечено восстановление экосистем и формирование ландшафта на территориях. Одним из приоритетных направлений экологических проектов компании является сохранение биологического разнообразия и обогащение флоры и фауны. Вблизи зон добычи осуществляется посадка тысяч деревьев и кустарников, соответствующих местному климату, и эта деятельность продолжается регулярно", - заключили в компании.