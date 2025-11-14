Стал известен объем иностранных инвестиций в экономику Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года в основной капитал за счет иностранных источников финансирования было инвестировано 3,343 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,3 процента.

Из общего объема инвестиций, направленных в основной капитал за счет иностранных источников, в нефтегазовый сектор вложено 2,535 миллиарда манатов, в ненефтегазовый сектор - 808,1 миллиона манатов.

Объем инвестиций в основной капитал за счет иностранных источников финансирования в нефтегазовый сектор Азербайджана увеличился по сравнению с показателем за первые 10 месяцев 2024 года на 20,4 процента, а в ненефтегазовый сектор — в 2,1 раза.

Следует отметить, что в январе-октябре 2025 года за счет всех источников финансирования в развитие экономики и социальной сферы страны было инвестировано 14,830 млрд манатов в основной капитал, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, сократился на 8,8%, а объем инвестиций, направленных в ненефтегазовый сектор, увеличился на 6%.

От общего объема инвестиций 7,500 млрд манатов, или 50,6% пришлось на долю производственных отраслей, 4,863 млрд манатов (32,8%) – на сферу услуг и 2,467 млрд манатов (16,6%) – на строительство жилых зданий.

От общего объема инвестиций 50,8% вложили государственные инвесторы, 49,2% – негосударственные. На строительно-монтажные работы направлено 77,5% инвестиций.

Стоимость инвестиций в основной капитал за счет внутренних источников составила 77,5% от общего объема инвестиций.