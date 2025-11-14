Опыт ЦБА в денежно-кредитной политике представлен в Швейцарии

БАКУ/Trend/ - Заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Али Ахмедов и директор Департамента денежно-кредитной политики Азер Алескеров приняли участие в мероприятии в Цюрихе, организованном Центром регионального развития Международного валютного фонда по Кавказу, Центральной Азии и Монголии.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, мероприятие, посвященное теме «Управление и основы политики центральных банков в меняющемся мире» было организовано при поддержке Швейцарского национального банка и Федерального банка Германии. В нем приняли участие руководители центральных банков различных стран.

Выступая с вступительной речью, А.Ахмедов рассказал о мерах по совершенствованию основ денежно-кредитной политики, принятых ЦБА в последние годы, а также о роли этих мер в обеспечении макроэкономической стабильности и развитии местных финансовых рынков.

Он заявил, что ЦБА намерен расширять свои аналитические возможности для дальнейшего совершенствования передачи политических решений реальному сектору в будущем. Инициативы по модернизации операций на денежном рынке и углублению финансовых рынков будут продолжены.

А.Алескеров, в свою очередь, выступил с презентацией на тему «Коммуникации в области денежно-кредитной политики Азербайджана», проинформировав участников мероприятия о средствах и каналах коммуникации, применяемых к целевым группам, а также об опыте ЦБА в оценке результатов коммуникационной деятельности. Он особо подчеркнул инициативы, реализованные Центральным банком Азербайджана в последние годы для повышения информационной открытости.

Следует отметить, что мероприятие стало эффективной региональной площадкой для обмена передовым опытом в области управления центральными банками, принятия и реализации решений в сфере денежно-кредитной политики, а также для обсуждения вопросов наращивания потенциала, коммуникации и прозрачности.

