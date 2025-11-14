AzerGold обнародовало основные направления геологоразведочных работ, охватывающих Карабах, Восточный Зангезур и другие регионы страны

БАКУ/Trend/ - Одной из основных целей ЗАО AzerGold является обеспечение рационального управления месторождениями руд цветных и черных металлов Азербайджана и их эффективное использование. Государственная компания проводит интенсивные геологоразведочные и исследовательские работы, направленные на повышение эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов нашей страны и открытие новых рудников.

Об этом AzerGold сообщило в ответ на запрос Trend.

"Основными направлениями геологоразведочных работ, проводимых компанией AzerGold в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, являются выявление новых перспективных минерально-сырьевых ресурсов региона, переоценка запасов на существующих месторождениях. AzerGold реализует программу геологоразведочных работ на рудных и нерудных месторождения и площади проявления, охватывающую Карабах и Восточный Зангезур, а также другие регионы нашей страны. В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 22 июня 2023 года, программа, реализуемая AzerGold, охватывает горы Малого Кавказа – территорию Карабахского, Восточно-Зангезурского, Газах-Товузского и Гянджа-Дашкясанкого экономических районов, а также Нахчыванскую Автономную Республику, общей площадью 15 409 км² ", – отметили в компании.

Подчеркнуто, что одной из особенностей программы геологоразведочных работ является проведение исследований на основе применения современных, инновационных и экологически безопасных технологий.

«В ходе поисковых работ используются неинвазивные методы поиска – гиперспектральная спутниковая съемка и методы аэроэлектромагнитной съёмки. Эти методы позволяют в короткие сроки выявлять перспективные участки, существенно экономить на буровых работах, требующих больших затрат, а также проводить исследования в точных координатах, охватывая меньшую площадь. Таким образом геологические данные получаются в короткие сроки без вмешательства в земную поверхность. Исследования и оценки, проводимые с применением этих технологий, будут завершены к концу 2027 года. В результате будут завершены комплексные поисково-оценочные работы в азербайджанской части территории Малого Кавказа и в Нахчыванской Автономной Республике, обновлены имеющиеся геологические карты и база данных, а также начальный этап геологоразведочных работ», – сообщили в AzerGold.

Было подчеркнуто, что результаты исследований имеют большое значение как с научной, так и с экономической точки зрения: «Полученные результаты позволят выявить новые перспективные территории. Продолжение исследований на выявленных территориях и реализация возможных производственных работ будут проводится операторами, которых определит государство. Новые масштабные горнодобывающие проекты внесут значительный вклад в развитие горнодобывающей промышленности, ненефтяного сектора и экономики страны в целом, а также в повышение социального благосостояния региона. В целом, полученные первичные геологические результаты свидетельствуют о том, что территории Карабаха и Восточного Зангезура, а также Газах-Товузского, Гянджа-Дашкясанского экономических районов и Нахчыванской Автономной Республики обладают высоким минерально-сырьевым потенциалом, и открытие новых месторождений и увеличение имеющихся ресурсов в ближайшие годы выглядит реальной перспективой».

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!