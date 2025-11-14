Система TIR сокращает время транзита до 92% - генсек IRU

БАКУ/Trend/ - Глобальная система TIR, управляемая Международным союзом автомобильного транспорта (IRU) по мандату ООН, сокращает время транзита до 92% и затраты - до 50%.

Об этом заявил генеральный секретарь IRU Умберто де Претто, выступая на высокоуровневом диалоге Международного транспортного форума (ITF), который прошел на этой неделе в Ташкенте, сообщает Trend со ссылкой на IRU.

По его словам, для продвижения реализации таких мер IRU сотрудничает со странами Среднего коридора на основе трёх принципов:

упрощение: правительства должны пересмотреть и оптимизировать существующие правила и нормы, устранив ненужную административную нагрузку;

цифровизация: транспортные документы должны быть заменены решениями по обмену данными, что ускоряет процессы, повышает прозрачность и снижает количество необходимых документов и затрат на их хранение;

гармонизация: нормы, влияющие на трансграничные коммерческие автоперевозки, должны быть стандартизированы в рамках сотрудничества, включающую ратификацию и полное внедрение существующих транспортных конвенций ООН.

«Узбекистан - активный пользователь системы TIR. Будучи страной номер один по количеству выдаваемых книжек МДП, Узбекистан стал важнейшим связующим звеном восточно-западных и северно-южных коридоров. TIR и автотранспорт превратили его из страны, не имеющей выхода к морю, в связанный торговый хаб», - сказал генсек.

