Стал известен объем операций по платежным картам Visa в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По данным на конец сентября текущего года, количество транзакций по платежным картам Visa, выпущенным финансовыми учреждениями-резидентами (а также платежными картами статистической единицы), составило 140,5 миллиона единиц, а объем операций - 7,9 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакций увеличилось на 39,7 миллиона, или на 39,4%, а объем операций - на 1,7 миллиарда манатов, или на 27,3%.

В то же время количество транзакций по картам Visa, выпущенным нерезидентными финансовыми организациями, составило 1,1 миллиона, а объем – 97,8 миллиона манатов. По сравнению с январем–сентябрем прошлого года рост составил 264 тысячи транзакций (на 31,5%) и 15,4 миллиона манатов (на 18,7%) соответственно.

Отметим, что под операциями с резидентными картами понимаются все операции, проведенные с использованием карт, выданных банками и финансовыми организациями, действующими в Азербайджане. Операции с нерезидентными картами - это транзакции, совершенные на территории страны с использованием карт, выпущенных зарубежными финансовыми институтами.