Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в экологических акциях в Мингячевире (ФOTO)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в рамках поездки в Мингячевир приняла участие в ряде экологических акций.

Как сообщает Trend, вначале при участии Лейлы Алиевой в Мингячевирское водохранилище было выпущено 25 тысяч мальков сазана. Цель акции – содействовать восстановлению водных биоресурсов, увеличению рыбных запасов и сохранению экологического баланса бассейнов.

Затем Лейла Алиева приняла участие в процессе реинтродукции, проводимой на территории Корчайского государственного природного заказника. В заказник были выпущены 10 джейранов, привезенных из Ширванского национального парка. Цель переселения джейранов на территорию заказника – повышение генетической устойчивости популяции джейранов, предотвращение различных заболеваний и формирование более здорового поколения джейранов на данной территории. В настоящее время численность джейранов в Корчайском государственном природном заказнике составляет 810 особей.

В ходе поездки в городе Мингячевир также была организована акция по посадке деревьев. При участии Лейлы Алиевой 100 волонтеров посадили 200 саженцев Эльдарской сосны и кипариса. Посадка саженцев этих засухоустойчивых пород деревьев, приспособленных к почвенно-климатическим условиям региона, имеет большое значение в деле охраны окружающей среды и расширения площади зеленых насаждений.

Отметим, что эти экологические акции являются частью регулярно проводимой Общественным объединением IDEA работы по защите окружающей среды и биоразнообразия в Азербайджане.