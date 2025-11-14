Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджанский дзюдоист завоевал "бронзу" на Гран-при в Загребе

Общество Материалы 14 ноября 2025 22:04 (UTC +04:00)
Азербайджанский дзюдоист завоевал "бронзу" на Гран-при в Загребе

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - В столице Хорватии Загребе стартовал турнир Гран-при по дзюдо.

Как сообщает Trend, в первый день соревнований на пьедестал почета поднялся представитель сборной Азербайджана Гусейн Аллахъяров, выступающий в весовой категории до 60 кг.

Он завоевал бронзовую медаль, победив иппоном итальянского спортсмена Бьяджо Ди Анджело в поединке за третье место. Эта медаль стала первой наградой 22-летнего дзюдоиста в соревновании Мирового тура по дзюдо.

Отмечается, что Азербайджан на турнире представляют 15 дзюдоистов.

