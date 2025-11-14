Азербайджан вручил России ноту протеста

БАКУ /Trend/ - 14 ноября 2025 года чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов был вызван в министерство иностранных дел.

Как передает Trend, об этом сообщило министерство иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что был выражен резкий протест в связи с падением одной из ракет типа "Искандер" на территорию посольства Азербайджана около 1:00 14 ноября в результате ракетно-бомбового удара по столице Украины, Киеву. Послу была вручена соответствующая нота.

Было отмечено, что в результате последнего взрыва полностью разрушена часть ограждения территории посольства, повреждены конструкции, служебный транспорт, административное здание и консульский отдел посольства, нанесен ущерб территории дипмиссии. К счастью, этот удар не привел к жертвам.

Подчеркнуто, что подобные ракетные атаки, противоречащие нормам и принципам международного права, имели место и ранее. В частности, было отмечено, что 10 марта 2022 года в результате авиаудара здание Почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове серьезно пострадало, а служебный автомобиль пришел в негодность.

Кроме того, было отмечено, что 2 января 2024 года в результате авиаудара с российской стороны ракетой "Кинжал", на расстоянии около 35 шагов от административного здания посольства образовался кратер диаметром около 3 метров, и был обнаружен неразорвавшийся боеприпас.

28 августа 2025 года в результате авиаудара, нанесенного примерно в 50 метрах от посольства Азербайджанской Республики в Украине, были повреждены административное здание и консульский отдел посольства, а также резиденция посла, причинен серьезный ущерб территории дипмиссии.

8 и 18 августа 2025 года были нанесены удары беспилотниками по нефтебазе SOCAR в Одесской области, в результате чего был причинен значительный ущерб инфраструктуре, а сотрудники получили ранения.

Было подчеркнуто, что все эти факты вызывают вопросы, связанные с направленностью ракетных ударов.

При этом было отмечено, что по всем этим фактам российская сторона ранее была уведомлена официальными нотами, а также что координаты зданий наших дипломатических представительств в Украине еще в апреле 2022 года были переданы российской стороне, которая заверила, что министерство обороны России учтет эти координаты.

На встрече было отмечено, что подобные атаки на наши дипломатические представительства недопустимы, и российской стороне было предложено провести соответствующее расследование по данному вопросу и предоставить подробные объяснения.

