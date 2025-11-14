Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 14 ноября

Экономика Материалы 14 ноября 2025 09:11 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 14 ноября.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9792 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0402 маната, 100 российских рублей - 2,1079 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9792
AUD 1,1104
BYN 0,5709
BGN 1,0119
AED 0,4629
KRW 0,117
CZK 0,0818
CNY 0,2397
DKK 0,265
GEL 0,6284
HKD 0,2188
INR 0,0192
GBP 2,2346
SEK 0,181
CHF 2,1469
ILS 0,527
CAD 1,2118
KWD 5,5432
KZT 0,3244
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5149
MDL 0,101
NOK 0,1699
UZS 0,0142
PKR 0,6029
PLN 0,4676
RON 0,3892
RUB 2,1079
RSD 0,0169
SGD 1,3082
SAR 0,4533
xdr 2,3122
TRY 0,0402
TMT 0,4857
UAH 0,0405
JPY 1,1009
NZD 0,9657
