Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 14 ноября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 14 ноября.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9792 маната, 1 турецкая лира стоит 0,0402 маната, 100 российских рублей - 2,1079 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9792
|AUD
|1,1104
|BYN
|0,5709
|BGN
|1,0119
|AED
|0,4629
|KRW
|0,117
|CZK
|0,0818
|CNY
|0,2397
|DKK
|0,265
|GEL
|0,6284
|HKD
|0,2188
|INR
|0,0192
|GBP
|2,2346
|SEK
|0,181
|CHF
|2,1469
|ILS
|0,527
|CAD
|1,2118
|KWD
|5,5432
|KZT
|0,3244
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5149
|MDL
|0,101
|NOK
|0,1699
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,6029
|PLN
|0,4676
|RON
|0,3892
|RUB
|2,1079
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3082
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3122
|TRY
|0,0402
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0405
|JPY
|1,1009
|NZD
|0,9657