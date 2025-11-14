Экономика Азербайджана возросла

БАКУ/Trend/ - В январе-октябре текущего года в стране было произведено валового внутреннего продукта на 106,435 млрд манатов, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 2,1%, а в ненефтегазовом секторе - выросла на 3,1%.

На промышленность пришлось 34% ВВП, на торговлю -10,5%, на транспорт и складирование - 7,1%, на сельское, лесное и рыбное хозяйство - 6,7%, на строительство - 6,5%, на размещение туристов и общественное питание - 2,7%, на информацию и связь - 1,9%, на другие сектора - 20,9%.

Налоги на продукты и импорт составили 9,7% ВВП.

ВВП на душу населения составил 10 393 тыс. манатов.