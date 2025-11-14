Азербайджанские депутаты приняли участие в заседаниях ПА СНГ

БАКУ /Trend/ - Заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, депутаты Фариз Исмаилзаде, Бахтияр Алиев, Низами Сафаров и Сабир Гаджиев посетили с визитом Душанбе для участия в заседаниях Совета, пленарных заседаний и постоянных комиссий ПА СНГ.

Об этом Trend сообщили в Управлении прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса Азербайджана.

Отмечено, что в рамках визита депутаты Милли Меджлиса приняли участие в заседаниях Совета ПА СНГ, а также Постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству и Постоянной комиссии по правовым вопросам. На заседаниях был обсужден ряд модельных законопроектов, а также рассмотрены организационные вопросы.

На 59-м пленарном заседании ПА СНГ обсуждались модельные законопроекты: «О лекарственном обеспечении в государствах – участниках СНГ», «Об Уполномоченном по правам ребенка», «Об общественной безопасности», «О лицензировании», «О стандартизации», «Об обеспечении государственной охраны объектов культурного наследия на водных объектах» и другие модельные законопроекты, а также рассматривались предлагаемые поправки в ряд законов.

