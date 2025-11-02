Горнодобывающий сектор Ирана нуждается в финансировании для развития

БАКУ/Trend/ - Горнодобывающий сектор Ирана нуждается в финансировании в размере 55 миллиардов евро для развития.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель председателя Палаты торговли, промышленности, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства Ирана Мохаммад Реза Бахраман на встрече, состоявшейся в Тегеране 26 октября в рамках выставки "Горнодобывающая промышленность, оборудование и материалы для горнодобывающей промышленности" (Iran Conmine 2025).

По его словам, Иран стремится к 2029 году достичь 13% роста в горнодобывающем секторе. В этом направлении он может осуществлять совместную инвестиционную деятельность с соседними странами.

Бахраман отметил, что многие страны инвестировали в сферу редких элементов и горнодобывающих полезных ископаемых. Иран также должен предпринять шаги в этом направлении, учитывая свой существующий потенциал.

"Ирану необходимо найти новые рынки, чтобы зарекомендовать себя в горнодобывающей отрасли. Учитывая, что Иран является поставщиком сырья во многие страны, необходимо использовать возможности свободной торговли с государствами-членами Евразийского экономического союза", — казал он.

Заместитель председателя Палаты также напомнил, что Иран находится под санкциями, что ограничивает привлечение иностранных инвестиций, поэтому необходимо поддерживать текущую ситуацию и удовлетворять потребности горнодобывающей отрасли.

Отметим, что в Иране насчитывается около 12 тысяч шахт, а запасы полезных ископаемых превышают 50 миллиардов тонн. Среднегодовая добыча на иранских шахтах составляет более 400 миллионов тонн.

