Обнародован объем средств, размещенных на депозитах в банках Азербайджана

Экономика Материалы 16 октября 2025 12:10 (UTC +04:00)
С апреля текущего года в Азербайджане началось размещение свободных остатков средств единого казначейского счёта в коммерческих банках через депозитные аукционы, что позволило государству получать дополнительный процентный доход.
Садиг Джавадов
БАКУ/Trend/ - С апреля текущего года в Азербайджане началось размещение свободных остатков средств единого казначейского счета в коммерческих банках посредством депозитных аукционов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана, в ходе 22 депозитных аукционов, проведенных в апреле-октябре текущего года, на депозиты в местных банках было размещено 10,4 миллиарда манатов.

Согласно информации, по размещенным средствам был начислен процентный доход в размере 76,9 миллиона манатов, из которых 66,6 миллиона манатов своевременно перечислены в государственный бюджет.

