Обнародован доход департамента SOCAR от экспортных операций

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре текущего года Департамент маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) осуществил экспортные операции на сумму 358,2 миллиона долларов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на декабрьский номер «Обзора экспорта» Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По информации, этот показатель на 24,5 миллиона долларов или на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Следует отметить, что в январе-ноябре 2025 года экспорт Азербайджана из несырьевого сектора увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2024 года на 7,3% и составил 3,3 миллиарда долларов.

