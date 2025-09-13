ADSEA и АБР подписали соглашение о технической помощи

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) и Азиатский банк развития (АБР) подписали соглашение о технической помощи (СТП), формализующее обязательства сторон.

Как сообщает в субботу Trend, документ был подписан в ходе встречи председателя ADSEA Заура Микаилова и директора представительства АБР в Азербайджане Суннии Дуррани-Джамал.

На встрече стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере государственно-частного партнерства в Азербайджане, а также представили потенциальные проекты в рамках технической помощи АБР.

Подписание СТП стало итогом переговоров и закрепило обязательства сторон.

