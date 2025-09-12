Азербайджан и Германия обсудили сотрудничество в морской сфере на фоне роста перевозок по Среднему коридору (ФОТО)

Фото: Государственное агентство морских и портовых дел Азербайджанской Республики

БАКУ /Trend/ - В Государственном морском и портовом агентстве Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с исполнительным директором Ассоциации судостроения и морской промышленности Германии Кристианом Шиллингом.

На встрече, помимо немецких бизнесменов, приняли участие представители посольства Германии в нашей стране и Германо-Азербайджанской внешнеторговой палаты.

Заместитель председателя правления Государственного морского и портового агентства Эльдар Меджидов рассказал о целенаправленных мерах, принимаемых для формирования конкурентоспособного сектора морских перевозок и совершенствования законодательства в данной сфере.

Также состоялся обмен мнениями с немецкими компаниями о потенциальных направлениях сотрудничества на фоне роста объемов грузоперевозок по Среднему коридору.

На встрече были даны ответы на вопросы немецких предпринимателей, касающиеся деятельности классификационных обществ, требований государства флага, государственного регулирования деятельности в морских портах, охраны морской среды, строительства судов и развития портовой инфраструктуры.

В заключение участники познакомились с деятельностью Центра управления движением судов Государственного морского и портового агентства.

