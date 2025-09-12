Железнодорожная стратегия, которая свяжет Туркменистан и Иран с глобальным рынком

БАКУ /Trend/ - В условиях динамичного развития глобальной торговли, страны Центральной Азии и Каспийского региона активно развивают свою транспортную инфраструктуру.

Наряду с энергетическими проектами, ключевым направлением становится создание эффективных железнодорожных коридоров, способных соединить Азию и Европу. В этом контексте железнодорожное сотрудничество Туркменистана и Ирана выходит на первый план, становясь фундаментальным элементом формирования новых транзитных артерий.

В ходе рабочих встреч, прошедших 6–8 сентября в Тегеране в рамках визита туркменской делегации во главе с министром железнодорожного транспорта Мамметом Акмаммедовым, было достигнуто соглашение о разработке совместного плана действий по расширению железнодорожного сотрудничества и увеличению ежегодного транзита до 20 миллионов тонн, включая 6 миллионов тонн по железной дороге. Это решение лишь подтверждает стратегическую важность этого направления.

Транспортные коридоры между Туркменистаном и Ираном позволяют соединить Туркменистан и другие страны Центральной Азии, не имеющие выхода к морю, с крупными морскими портами Ирана в Персидском заливе и на побережье Оманского залива. Это не только сокращает время и стоимость доставки грузов, но и предоставляет альтернативные пути для торговли, минуя традиционные маршруты. Такие проекты, как железнодорожная магистраль Узень (Казахстан) - Берекет (Туркменистан) - Горган (Иран), известная как Казахстан-Туркменистан-Иран, уже доказали свою эффективность, обеспечив прямой доступ к рынкам Южной Азии и Ближнего Востока.

За 2024 год по этой ветке международного транспортного коридора “Север-Юг” было перевезено от 1,8 до 2 миллионов тонн грузов, что примерно в три раза больше, чем в 2023 году. В ходе переговоров в Тегеране стороны обсудили развитие ключевых железнодорожных маршрутов, включая направление Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран, а также коридор “Ашхабадского соглашения”, охватывающий Узбекистан, Туркменистан, Иран и Оман.

Сотрудничество в сфере железнодорожного транспорта имеет огромное значение для экономик обеих стран и всего региона в целом. Для Туркменистана это возможность монетизировать свое выгодное географическое положение, превратившись в ключевой транзитный хаб. Увеличение грузооборота приведет к росту доходов от транзита, развитию прилегающих территорий и созданию новых рабочих мест. Для Ирана, в свою очередь, это укрепление роли как главного транспортного коридора, связывающего Восточную Азию, Индию и Кавказ с рынками Каспийского региона и Европы. В рамках визита туркменская делегация ознакомилась с ходом работ на железнодорожном переходе Акяйла–Инчебурун и посетила центр управления вагонами и сухой порт “Априн” в Тегеране, что подчеркивает практическую направленность сотрудничества.

Укрепление железнодорожного сотрудничества между Туркменистаном и Ираном является частью комплексной стратегии интеграции в глобальные транспортные проекты, включая Международный транспортный коридор "Север-Юг". Основанный межправительственным соглашением 2000 года между Россией, Ираном и Индией, коридор имеет цель сократить сроки доставки грузов из Индии в Россию и Северную Европу. Он охватывает три основных маршрута, включая восточный вектор, который проходит через Туркменистан и республики Центральной Азии.

Совместные планы действий включают модернизацию инфраструктуры, повышение эффективности грузоперевозок и упрощение административных процедур. Объявление о том, что строительство железнодорожного терминала Сарахс на границе с Туркменистаном близится к завершению, является еще одним свидетельством активного развития инфраструктуры. В конечном счете, эти усилия направлены на то, чтобы сделать железнодорожные маршруты через Туркменистан и Иран не просто альтернативными, а предпочтительными для транзита грузов между Востоком и Западом.