Открылся Волонтерский центр WUF13 (ФОТО)

Общество Материалы 5 декабря 2025 19:27 (UTC +04:00)
Открылся Волонтерский центр WUF13 (ФОТО)
Фото: Анар Гулиев/X

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Открылся Волонтерский центр Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национального координатора тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13) Анара Гулиева в аккаунте в "X".

"Сегодня, в Международный день волонтеров, мы открыли Волонтерский центр WUF13. Это важный шаг в подготовке к 13-й сессии Всемирного форума городов, который пройдет в Баку в мае 2026 года. Молодые люди обладают огромным потенциалом: их энергия, инициативность, стремление к обучению и открытость новым идеям служат отличным источником вдохновения. Мы видим, как молодые люди активно и искренне участвуют в процессах развития наших городов - они делают городское развитие более динамичным, ярким и открытым для инноваций. Впереди еще много работы, но мы уверены, что вклад, энергия и инновационное видение наших волонтеров станут частью истории успеха, которую мы строим вместе", – говорится в публикации.

