Два азербайджанских боксера вышли в 1/8 финала ЧМ в Дубае (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во второй день соревнований чемпионата мира по боксу в Дубае чемпион Европы Субхан Мамедов (48 кг) в своем первом поединке встретился с представителем Филиппин Джои Кано, сообщает Trend.

Мамедов одержал победу в третьем раунде и вышел в 1/8 финала, где его соперником станет таджикский боксер Мехрон Шафиев.

Азербайджанский спортсмен Заур Гахраманов (67 кг) также начал турнир с победы, одержав верх над гамбийцем Шейхом Сарром в первом раунде. В следующем бою Гахраманов встретится с аргентинцем Томасом Касаццей.