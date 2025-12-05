Два азербайджанских боксера вышли в 1/8 финала ЧМ в Дубае (ФОТО)

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Общество Материалы 5 декабря 2025 23:02 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Во второй день соревнований чемпионата мира по боксу в Дубае чемпион Европы Субхан Мамедов (48 кг) в своем первом поединке встретился с представителем Филиппин Джои Кано, сообщает Trend.

Мамедов одержал победу в третьем раунде и вышел в 1/8 финала, где его соперником станет таджикский боксер Мехрон Шафиев.

Азербайджанский спортсмен Заур Гахраманов (67 кг) также начал турнир с победы, одержав верх над гамбийцем Шейхом Сарром в первом раунде. В следующем бою Гахраманов встретится с аргентинцем Томасом Касаццей.

