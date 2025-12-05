bp о передаче операторства в Баку-Супса и Баку-Тбилиси Джейхан

БАКУ /Trend/ - Проводятся обсуждения с соответствующими органами для своевременного планирования необходимых мероприятий для передачи операторства в трубопроводах Баку-Супса и Баку-Тбилиси Джейхан, сказали в пятницу в bp Azerbaijan в ответ на запрос Trend.

Как отметили в компании, в рамках соответствующих соглашений по управлению трубопроводами, эксплуатация трубопроводов по экспорту нефти и газа должна передаваться соответствующим правительствам или государственным органам в сроки, предусмотренные в этих соглашениях.

«Именно на основании этих соглашений в 2021 году эксплуатация Южнокавказского трубопровода была передана SOCAR как в Азербайджане, так и в Грузии. Также в соответствии с указанными соглашениями предусмотрена передача эксплуатации Баку–Супса и Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) в заранее согласованные сроки соответствующим органам в Азербайджане, Грузии и Турции. В настоящее время проводятся обсуждения с соответствующими органами для своевременного планирования необходимых мероприятий в этом направлении», - сказали в bp Azerbaijan.

Отметим, что нефтепровод Баку-Супса (Western Route Export Pipeline - WREP) транспортирует нефть с морских месторождений в Каспийском море к побережью Черного моря, откуда сырье далее отправляется танкерами через Босфор на европейские рынки. Трубопровод начинается от терминала Сангачал вблизи Баку и проходит по территории Азербайджана и Грузии до терминала Супса на грузинском побережье Черного моря.

WREP функционирует с февраля 1999 года. Терминал Супса был официально открыт 17 апреля 1999 года.

В 2024 году через Баку-Супса из терминала Сангачал было экспортировано около 1 миллиона баррелей нефти.

Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) транспортирует нефть с месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) и конденсат с месторождения «Шах Дениз» через территории Азербайджана, Грузии и Турции. Он соединяет терминал Сангачал на берегу Каспийского моря с морским терминалом Джейхан на турецком Средиземноморье. Кроме того, по этому трубопроводу продолжается транспортировка нефти из Туркменистана и Казахстана. Трубопровод, введённый в эксплуатацию в июне 2006 года, был построен компанией Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline Company (BTC Co.), оператором которой является bp.

Акционеры BTC Co.: bp (30.10%), SOCAR (32.97%), MOL (8.90%), TPAO (6.53%), Eni (5.00%), TotalEnergies (5.00%), ITOCHU (3.40%), ONGC Videsh (3.10%), ExxonMobil (2.50%) и INPEX (2.50%).