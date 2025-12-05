Азербайджанские железные дороги обладают значительным потенциалом для декарбонизации - Турхан Ахмед

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские железные дороги обладают значительным потенциалом для декарбонизации.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам глава департамента коммуникации "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) Турхан Ахмед в рамках презентации проекта по декарбонизации АЖД и АБР в Баку.

"Для АЖД сегодняшний день особенно значим. Наше сотрудничество с Азиатским банком развития длится уже долгое время, и сегодня мы вступаем в новую фазу трансформации. Закладывается основа проекта декарбонизации азербайджанских железных дорог — крайне важного для нас начинания. Этот проект имеет особое значение, в том числе с точки зрения нашей приверженности экологическим обязательствам", - сказал он.

Т. Ахмед отметил, что хотя углеродный след железных дорог не так велик, Азиатский банк развития выбрал именно азербайджанские железные дороги, потому что они обладают значительным потенциалом для декарбонизации — как с точки зрения развития возобновляемой энергии, так и для повышения энергоэффективности.

"Особое значение проект приобретает на фоне того, что Азербайджан становится важным транспортным узлом, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг. После реализации проекта азербайджанские железные дороги станут более эффективными, экологически чистыми и надежными", - сказал он.