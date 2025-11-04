Бакинский метрополитен получит субсидию

БАКУ/Trend/ - С учётом повышения стоимости проезда в метрополитене, на следующий год предусмотрена субсидия в размере 40 миллионов манатов на покрытие убытков, возникших в результате установления Закрытым акционерным обществом «Бакинский метрополитен» на услуги по перевозке пассажиров тарифа ниже себестоимости услуг.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашёл отражение в законопроекте «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год», который был обсужден на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, размер субсидии увеличится на 12 300 000 манатов, или на 44,6 процента, по сравнению с 2025 годом.

