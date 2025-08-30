Узбекистан и Беларусь обсудили практическую реализацию двусторонних соглашений

ТАШКЕНТ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, в ходе которой стороны обсудили практическую реализацию двусторонних соглашений.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщили в пресс-службе Президента Республики Узбекистан.

В рамках телефонного разговора были обсуждены вопросы дальнейшего расширения узбекско-белорусских отношений многопланового партнерства в контексте практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан в феврале прошлого года

Президент Мирзиёев сердечно поздравил лидера Беларуси с днем рождения, искренне пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов, а также мира и процветания дружественному белорусскому народу.

В свою очередь, Президент Беларуси тепло поздравил лидера и многонациональный народ Узбекистана с предстоящим Днем независимости, пожелав устойчивого развития и прогресса.

С удовлетворением отмечены продуктивные контакты и обмены на разных уровнях. Товарооборот с начала года вырос на 30 процентов. Реализуются проекты кооперации ведущих предприятий в сельском хозяйстве, электротехнической, машиностроительной, текстильной и других отраслях. Активно развиваются межпарламентские, деловые и культурно-гуманитарные связи.

Лидеры Узбекистана и Беларуси также рассмотрели график предстоящих двусторонних встреч и мероприятий.

Отметим, что по итогам 2024 года товарооборот между Узбекистаном и Беларусью составил 620,1 млн долларов, что на 14,8 процента больше, чем в 2023 году. В 2025 году Узбекистан и Беларусь планируют увеличить взаимный товарооборот до 1 миллиарда долларов.