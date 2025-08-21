Узбекистан и Бахрейн подписали соглашение о безвизовом режиме для дипломатических паспортов

ТАШКЕНТ/ Trend/ - Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым посетила Королевство Бахрейн с целью дальнейшего укрепления двустороннего и регионального сотрудничестваб сообщает Trend со ссылкой на официальные соцсети главы МИД.

В ходе визита Саидов провел высокоуровневые переговоры с министром иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аз-Зайяни, сосредоточив внимание на расширении политического диалога, стимулировании торговли и инвестиций, а также обмене институциональным опытом. Особое внимание было уделено укреплению связей между Центральной Азией и регионом Персидского залива.

Переговоры завершились подписанием соглашения о введении безвизового режима для держателей дипломатических паспортов, что подчеркивает растущее партнерство между двумя странами. Саидов отметил дух дружбы и взаимного уважения в отношениях между Узбекистаном и Бахрейном и подчеркнул важность превращения достигнутых договоренностей в конкретные инициативы, приносящие пользу обеим странам.