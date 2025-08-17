EIA подтвердило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2025-26 гг.

БАКУ /Trend/ - Согласно последнему прогнозу Управления энергетической информации США (EIA), среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2026 году составит 0,54 миллиона баррелей, передает Trend.

Прогноз по добыче сырой нефти в стране остался без изменений по сравнению с предыдущей оценкой.

В 2026 году добыча, как ожидается, начнется на уровне 0,55 миллиона баррелей в сутки в первом квартале, снизится до 0,54 миллиона баррелей во втором квартале, а затем опустится до 0,53 миллиона баррелей в третьем и четвертом кварталах.

На 2025 год EIA также сохранило свой прогноз, предполагая среднесуточную добычу в объеме 0,57 миллиона баррелей. В первом и втором кварталах показатель прогнозируется на уровне 0,57 миллиона баррелей, а во второй половине года — с небольшим снижением до 0,56 миллиона баррелей в сутки.

По оперативным данным за январь–июнь 2024 года, общий объем добычи нефти, включая конденсат, составил 13,7 миллиона тонн. Из них на месторождение "Азери–Чираг–Гюнешли" (АЧГ) пришлось 8 млн тонн конденсата, на "Шахдениз" — 1,9 миллиона тонн, а на "Абшерон" — 0,3 миллиона тонн. Добыча SOCAR, включая конденсат, составила 3,5 миллиона тонн.

Экспорт нефти, включая конденсат, в первом полугодии 2024 года достиг 11,6 миллиона тонн, из которых на долю консорциума ACG пришлось 9,9 миллиона тонн, SOCAR — 1,4 миллиона тонн, а Absheron — 0,3 миллиона тонн.