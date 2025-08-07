Узбекистан предложил логистические решения для стран без выхода к морю - итоги визита Шавката Мирзиёева в Туркменистан

БАКУ /Trend/ – Отсутствие выхода к морю остается одной из главных проблем для многих развивающихся стран. Без доступа к морским портам внешняя торговля становится более сложной и затратной. Перевозка товаров занимает больше времени, требует дополнительных расходов и часто делает экспорт экономически невыгодным. В результате это замедляет рост экономики, снижает конкурентоспособность продукции на международном рынке и усложняет привлечение иностранных инвестиций.

По данным Всемирного банка из-за больших транспортных издержек и нестабильности транзитной системы регион Центральной Азии ежегодно теряет до двух процентов ВВП. Затраты на логистику составляют до 60 процентов от общей стоимости товаров, что в несколько раз превышает среднемировой показатель. Иными словами, экспортировать из таких стран всегда дороже, чем из прибрежных стран, даже если качество товара одинаково.

Именно этим проблемам посвящена III Конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая проходит с 5 по 8 августа в Национальной туристической зоне Туркменистана «Аваза». На конференции обсуждаются вопросы доступа к рынкам, снижения логистических издержек и улучшения условий торговли для государств, не имеющим выхода к морю.

Узбекистан принимает активное участие в этом процессе. Президент Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, чтобы представить позицию страны и предложить конкретные решения.

«Доступ нашей страны к морским коммуникациям возможен только через территорию нескольких государств. Географическая удаленность от портов - в нашем случае почти три тысячи километров - создает ряд объективных проблем. Они проявляются в высоких тарифах, ограниченной пропускной способности транспортных коридоров и инфраструктуры, а также зависимости от таможенно-транзитной политики других государств», - подчеркнул Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на III Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

С 2017 года правительство страны уделяет приоритетное внимание модернизации транспортной инфраструктуры, расширению логистических коридоров и укреплению регионального сотрудничества.

Начато строительство новых железнодорожных и автомобильных магистралей, активно продвигается проект Китай-Кыргызстан-Узбекистан, а также коридор Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция.

В 2024 году началось строительство важного международного проекта - железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Этот маршрут станет одним из самых коротких путей между Восточной Азией и Ближним Востоком. Он даст Узбекистану новый выход к морю через южные порты и поможет существенно сократить затраты на перевозку грузов. Ожидается, что по завершении строительства республика будет ежегодно получать до 200 миллионов долларов от транзита грузов.

Эксперты отмечают, что эта инициатива не только создает новые возможности для региона, но и снижает издержки для бизнеса, включая сокращение сроков доставки с нынешних 45–70 дней до значительно более коротких сроков.

Узбекистан активно участвует в реализации проекта, выделяя собственное финансирование. В частности, Фонд реконструкции и развития предоставил кредит в размере 255 миллионов долларов акционерному обществу «Узбекистон темир йуллари» - национальному оператору железных дорог. Эти средства пойдут на формирование доли Узбекистана в уставном капитале совместной проектной компании.

Компания будет зарегистрирована в Кыргызстане. В соответствии с договоренностью, доля Китая составит 51%, а Кыргызстана и Узбекистана - по 24,5%. Проектированием и строительством займётся китайская корпорация China Railway International.

Этот проект открывает новые перспективы не только для Узбекистана, но и для всего региона, способствуя углублению экономических связей и развитию международной торговли.

Параллельно развивается коридор Узбекистан -Туркменистан - Иран -Турция. Преимуществами коридора является использование железнодорожного транспорта на всем пути и единый размер железнодорожной колеи в Иране и Турции. За последние два года грузопоток по этому направлению значительно вырос. Были упрощены процедуры на границах, а время доставки грузов заметно сократилось. Все это укрепляет позиции Узбекистана как важного транзитного узла на международных маршрутах. Сегодня страна уже не только экспортирует свою продукцию, но и предлагает логистические услуги другим участникам международной торговли.

Эти усилия отражаются и на общих экономических показателях. За последние восемь лет ВВП страны удвоился. Цель - довести его до 200 миллиардов долларов к 2030 году. Существенную роль в этом играют сферы внешней торговли, транспорта и логистики. В 2024 году прямые иностранные инвестиции в Узбекистан достигли рекордных 35 миллиардов долларов. Большая их часть пришлась на инфраструктурные и промышленные проекты, связанные с экспортом и транзитом.

Директор департамента частного сектора Азиатского банка развития Маянк Чоудхари подчеркнул, что Узбекистан является ключевым звеном в региональных транспортных коридорах. За последние годы страна привлекла свыше 12 миллиардов долларов инвестиций, из которых более 3 миллиардов предоставлены самим АБР - в основном на развитие дорожной и железнодорожной инфраструктуры.

«Мы инвестируем не только в "жесткую" инфраструктуру. Упрощение торговли и цифровизация - наши приоритеты. Мы поддерживаем создание систем "единого окна", модернизацию таможенных процедур и контрольно-пропускных пунктов, чтобы ускорить и упростить перемещение товаров», - отметил Маянк Чоудхари во время Ташкентского Международного Инвестиционного Форума.

Немаловажно, что вместе с экономикой меняется и внешняя политика. Узбекистан все активнее выступает с инициативами, которые находят поддержку на международном уровне. На конференции в Авазе Шавкат Мирзиёев предложил создать под эгидой ООН глобальный механизм транзитных гарантий, который бы обеспечивал равные условия для стран без выхода к морю. Это предложение касается не только Узбекистана, но и десятков других государств, которые сталкиваются с теми же ограничениями. Также прозвучала идея создать международный фонд содействия логистической интеграции, который мог бы направлять ресурсы на развитие ключевой инфраструктуры. По оценкам, потребность Центральной Азии в таких инвестициях составляет около 40 миллиардов долларов в год.

Была также выдвинута инициатива по созданию в Узбекистане аграрного инновационного хаба. Речь идет о том, чтобы наладить экспорт сельхозпродукции не только через повышение урожайности, но и через логистику, хранение, стандартизацию и агротехнологии. Потенциал агроэкспорта Узбекистана оценивается в десятки миллиардов долларов, но без современной логистики выйти на глобальные рынки крайне сложно. Поэтому развитие транспорта и сельского хозяйства всё чаще рассматриваются как части одной стратегии.

Узбекистан уверенно формирует новую модель экономического развития, в которой география больше не рассматривается как препятствие, а становится поводом для укрепления региональных связей и международной кооперации. Страна превращается в площадку, где обсуждаются важные глобальные вопросы - от справедливой торговли до равного доступа к портам. И в этих обсуждениях Узбекистан уже не просто слушатель, а полноправный участник, способный формулировать инициативы и добиваться их реализации.

Визит Президента Шавката Мирзиёева в Туркменистан и участие в III Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, показывают системный подход Узбекистана к решению проблем стран без выхода к морю. Активно развивая транспортную инфраструктуру и укрепляя сотрудничество с соседними государствами, Узбекистан превращается в ключевой транспортный хаб региона. Это способствует росту конкурентоспособности национальной экономики и создает условия для более глубокой интеграции стран Центральной Азии.