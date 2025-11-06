Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая сегодня делегацию НАТО.

Напомнив о визитах в штаб-квартиру НАТО, Президент Ильхам Алиев отметил, что хотя важной частью сотрудничества Азербайджана и НАТО являлась поддержка операций в Афганистане, на повестке дня также находится сотрудничество нашей страны с альянсом в вопросах регионального развития, энергетической безопасности и по другим направлениям.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО и в этом контексте тесно сотрудничает с турецкой армией. В этой связи он коснулся роли расширения отношений между нашей страной и альянсом.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что мы достигли главной цели с момента обретения Азербайджаном своей независимости в начале прошлого века – освобождения наших земель от оккупации. Он отметил, что процесс модернизации Азербайджанской армии будет продолжен