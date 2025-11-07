Хроника 44-дневной Отечественной войны: 7 ноября

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 7 ноября:

- На официальной странице Президента Азербайджана в Twitter была размещена публикация об освобождении от оккупации победоносной азербайджанской армией еще 16 сел Физулинского, Джебраильского, Губадлинского, Зангиланского, Ходжалинского и Ходжавендского районов.

- Были выведены из строя пушки 3-й батареи артиллерийского дивизиона Д-30 ВС Армении, уничтожены военная техника и живая сила противника.

- Министерство обороны Азербайджана сообщило об окружении и уничтожении частей спецназа и разведки ВС Армении.

- Армянские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу Тертер и Агджабеди, также были обстреляны села Агдамского района.

- В результате ракетного обстрела со стороны ВС Армении в Барде погиб 16-летний юноша.

- Министерство обороны Азербайджана распространило видеозапись из освобожденных от оккупации сел Джебраильского района.

- Оборонное ведомство Азербайджана сообщило о потерях армянской стороны на Агдамском направлении. Была уничтожена очередная военная колонна ВС Армении.