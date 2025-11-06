В Национальном музее искусств Азербайджана пройдут мероприятия, посвящённые знаменательным датам (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В течение ноября в Национальном музее искусств Азербайджана будут организованы просветительские и художественные мероприятия для детей, приуроченные к памятным датам. Программы патриотической направленности посвящены увековечению памяти шехидов Отечественной войны, укреплению воспитания молодого поколения в духе национальных духовных ценностей, а также развитию их интеллектуальных и творческих способностей, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

В сотрудничестве с Агентством социальных услуг министерства труда и социальной защиты населения и инклюзивным коллективом "Parla" в музее будет организован концерт "Звуки Победы – Песнь Триумфа". Мероприятие будет посвящено Великой Победе и светлой памяти шехидов, а также ветеранам. Концерт состоится 13 ноября.

7 ноября в 12:00 в музее пройдёт концертная программа "Победа народа" с участием учащихся Детской музыкальной школы №7 имени Гусейнгулу Сарабского.

8 ноября – в День Победы – в музее будут организованы лекция "Пятилетие летописи Победы", художественный мастер-класс и тематическая экскурсия.

9 ноября – в День Государственного флага – дети примут участие в лекции, мастер-классе "Государственные символы – Герб и Флаг", а также в тематической экскурсии, посвящённой государственным атрибутам Азербайджана.

17 ноября – в День национального возрождения состоятся лекция "Национальное возрождение", мастер-класс "Государственные символы – Герб и Флаг" и тематическая экскурсия.

