Экспорт продукции через иранскую таможню Тамарчин увеличился

БАКУ/Trend/ - За семь месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 октября 2025 года) экспорт продукции через таможню Тамарчин провинции Западный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана, увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 октября 2024 года) на 34% в стоимостном выражении и на 28% по весу.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор таможенного управления Тамарчин провинции Западный Азербайджан Ирана Бахрам Ансари в ходе брифинга.

По его словам, за семь месяцев через таможню Тамарчин было экспортировано более 1 миллиона тонн продукции на сумму около 479 миллионов долларов США.

Ансари отметил, что в основном через таможню экспортировались стальные и чугунные слитки, железная руда, арматура, арбузы, яблоки, а также минеральные и молочные продукты.

Представитель таможни добавил, что за тот же период через Тамарчин было импортировано 17 тысяч тонн продукции на сумму 26 миллионов долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт увеличился на 36% по стоимости и на 116% по весу.

Ансари также сообщил, что через таможню Тамарчин транзитом было перевезено 365 тысяч тонн продукции.

По данным Таможенного управления Ирана, экспорт ненефтяных товаров из страны за семь месяцев составил около 92 миллионов тонн на сумму 32 миллиарда долларов США. При этом экспорт ненефтяных товаров снизился на 1,88% по стоимости, но увеличился на 3,2% по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

