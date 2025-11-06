Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Интересное

История Гюльсюм, которая на протяжении десяти лет ухаживала за молодым россиянином, оставшимся без поддержки (ВИДЕО)

Интересное Материалы 6 ноября 2025 15:05 (UTC +04:00)
История Гюльсюм, которая на протяжении десяти лет ухаживала за молодым россиянином, оставшимся без поддержки (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - С 7 ноября сеть кинотеатров CineMastercard представляет эксклюзивный показ турецкой семейной драмы "Bi Umut" (Надежда), основанной на реальных событиях.

Фильм рассказывает историю Гюльсюм Кабадайы - женщины, которая на протяжении десяти лет ухаживала за молодым россиянином, оставшимся без семьи и поддержки. Это проникновенная история о безусловной доброте, материнской любви и силе сопереживания, способная глубоко затронуть каждого зрителя.

Режиссёр фильма - Гёкхан Ары, сумевший создать эмоционально насыщенное повествование о стойкости духа и вере в человеческое чудо.

В картине снимались: Хюлья Дуяр, Леон Кемстач, Фикрет Кушкан, Джелал Озтюрк, Хаят Ван Эджк и Арзум Онан.

"Bi Umut" - вдохновляющая кинолента о подлинном человеческом участии, которая находит отклик в сердцах зрителей разных поколений.

Показы фильма проходят исключительно в кинотеатрах сети CineMastercard.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости