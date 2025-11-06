На территорию Джебраильского района выпущено 7 джейранов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках «Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики» продолжаются мероприятия по восстановлению экосистем в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, включая охрану видов флоры и фауны.

Как сообщила Trend сотрудница Службы охраны биологического разнообразия Арзу Бабаева, в рамках проекта «Охрана, реинтродукция и возрождение исторического ареала распространения джейранов на территории Азербайджанской Республики», реализуемого с 2010 года при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов, Фонда Гейдара Алиева, Общественного объединения IDEA и Всемирного фонда дикой природы, на освобожденных от оккупации территориях проведено очередное мероприятие по реинтродукции.

При участии Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах и сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов семь джейранов из Ширванского национального парка были выпущены на территорию исторического ареала их распространения.

По словам сотрудника службы, в рамках проекта «Охрана, реинтродукция и возрождение исторического ареала распространения джейранов на территории Азербайджанской Республики» на сегодняшний день в места их естественного обитания реинтродуцированы 424 джейрана.

