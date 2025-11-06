Обсуждено расширение инвестиционных связей между Азербайджаном и Великобританией

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с торговым представителем Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии, членом Палаты лордов лордом Джоном Олдердейсом.

Как сообщает Trend, Хикмет Гаджиев поделился этой информацией в своем аккаунте в «X».

«Был рад встретиться сегодня с торговым представителем Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии лордом Олдердейсом. У нас состоялась плодотворная беседа о том, как еще больше расширить в духе стратегического партнерства двусторонние торговые, бизнес- и инвестиционные связи стран, а также как мы можем воспользоваться возможностями в области искусственного интеллекта и цифровой трансформации», – говорится в сообщении.

