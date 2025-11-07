Проект TRIPP может способствовать дальнейшему развитию Среднего коридора - Токаев

БАКУ /Trend/ - Казахстан поддерживает миротворческие инициативы Президента США, в том числе проект TRIPP (The Trump Route for International Peace and Prosperity), который может способствовать дальнейшему развитию Среднего коридора.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе двусторонних переговоров с Президентом Рональдом Трампом в Вашингтоне.

"Президент США вносит решающий вклад в обеспечение более безопасного, стабильного и процветающего мира", - подчеркнул Президент Токаев.

Дональд Трамп, в свою очередь, подтвердил приверженность США дальнейшему укреплению многопланового расширенного стратегического партнерства с Казахстаном.

Кроме того, стороны обсудили подписание в рамках визита коммерческих соглашений между Казахстаном и США на сумму более 17 миллиардов долларов.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов двусторонней повестки, определены перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, что 8 августа в Вашингтоне при участии президента США Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию. Один из пунктов документа предусматривает запуск Зангезурского коридора (так называемого "Маршрута Трампа") для разблокирования региональных коммуникаций. Кроме того, главы МИД Азербайджана и Армении парафировали Соглашение о мире и межгосударственных отношениях.