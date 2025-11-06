Обнародована сумма НДС, возвращенного потребителям в Азербайджане с начала года

БАКУ /Trend/ - За январь-октябрь текущего года потребителям в рамках программы «Возврат НДС» возвращено более 156,7 млн ​​манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

"За отчетный период возвращенная потребителям уполномоченными банками сумма НДС, уплаченного за товары, приобретенные у физических лиц, осуществляющих розничную торговлю и деятельность в сфере общественного питания на территории страны (за исключением нефтепродуктов, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), услуги, оказанные в сфере театральных представлений, кинопоказов, посещения музеев и концертов симфонических оркестров, а также медицинские услуги, оказанные медицинскими учреждениями и физическими лицами, занимающимися частной медицинской практикой, составила 156 млн 759,9 тыс. манатов", - говорится в сообщении.

Отмечено, что за 9 месяцев 2025 года сумма НДС, возвращенного за товары, приобретенные иностранными гражданами для личного потребления на территории республики, составила 8 миллионов 964,6 тысячи манатов.