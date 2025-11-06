Обнародована сумма НДС, возвращенного потребителям в Азербайджане с начала года

БАКУ /Trend/ - За январь-октябрь текущего года потребителям в рамках программы «Возврат НДС» возвращено более 156,7 млн манатов.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.
"За отчетный период возвращенная потребителям уполномоченными банками сумма НДС, уплаченного за товары, приобретенные у физических лиц, осуществляющих розничную торговлю и деятельность в сфере общественного питания на территории страны (за исключением нефтепродуктов, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), услуги, оказанные в сфере театральных представлений, кинопоказов, посещения музеев и концертов симфонических оркестров, а также медицинские услуги, оказанные медицинскими учреждениями и физическими лицами, занимающимися частной медицинской практикой, составила 156 млн 759,9 тыс. манатов", - говорится в сообщении.
Отмечено, что за 9 месяцев 2025 года сумма НДС, возвращенного за товары, приобретенные иностранными гражданами для личного потребления на территории республики, составила 8 миллионов 964,6 тысячи манатов.