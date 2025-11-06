Завершены съёмки художественного фильма «44» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершены съемки художественного фильма «44», посвящённого Отечественной войне Азербайджана, начался этап постпродакшна.

Как сообщает Trend, работа над фильмом длилась в целом 4 года, съемки велись в течение 2 лет в Баку, Агдаме, Джебраиле, Физули, Гяндже, Гадруте, Ханкенди, Ходжавенде, Лерике, Шуше и других регионах страны.

Творческая группа фильма мастерски воссоздала реальные боевые сцены Отечественной войны, тяжелую борьбу за историческую Победу, увековечив славные 44 дня, героизм нашей армии и единство нашего народа.

Трейлер фильма будет представлен общественности в ближайшие дни.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!