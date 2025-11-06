Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Завершены съёмки художественного фильма «44» (ФОТО)

Общество Материалы 6 ноября 2025 19:04 (UTC +04:00)
Завершены съёмки художественного фильма «44» (ФОТО)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Завершены съемки художественного фильма «44», посвящённого Отечественной войне Азербайджана, начался этап постпродакшна.

Как сообщает Trend, работа над фильмом длилась в целом 4 года, съемки велись в течение 2 лет в Баку, Агдаме, Джебраиле, Физули, Гяндже, Гадруте, Ханкенди, Ходжавенде, Лерике, Шуше и других регионах страны.

Творческая группа фильма мастерски воссоздала реальные боевые сцены Отечественной войны, тяжелую борьбу за историческую Победу, увековечив славные 44 дня, героизм нашей армии и единство нашего народа.

Трейлер фильма будет представлен общественности в ближайшие дни.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Завершены съёмки художественного фильма «44» (ФОТО)
Завершены съёмки художественного фильма «44» (ФОТО)
Завершены съёмки художественного фильма «44» (ФОТО)
Завершены съёмки художественного фильма «44» (ФОТО)
Завершены съёмки художественного фильма «44» (ФОТО)
Завершены съёмки художественного фильма «44» (ФОТО)
Завершены съёмки художественного фильма «44» (ФОТО)
Завершены съёмки художественного фильма «44» (ФОТО)
Завершены съёмки художественного фильма «44» (ФОТО)
Завершены съёмки художественного фильма «44» (ФОТО)
Завершены съёмки художественного фильма «44» (ФОТО)
Завершены съёмки художественного фильма «44» (ФОТО)
Завершены съёмки художественного фильма «44» (ФОТО)
Завершены съёмки художественного фильма «44» (ФОТО)
Завершены съёмки художественного фильма «44» (ФОТО)
Завершены съёмки художественного фильма «44» (ФОТО)
Завершены съёмки художественного фильма «44» (ФОТО)
Завершены съёмки художественного фильма «44» (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости