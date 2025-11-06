В Гянджинской государственной филармонии состоится концертная программа "Вечное братство" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 7 ноября в 18:00 в Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоится концертная программа "Вечное братство", посвящённая 5-й годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Мероприятие пройдет при совместной организационной поддержке Министерства культуры Азербайджана и Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова.

Специальными гостями концерта станет Мехтерский военный оркестр Министерства национальной обороны Турции. Также в программе примут участие азербайджанские артисты. Концерт, отражающий дух Победы и нерушимое братство Азербайджана и Турции, подарит зрителям незабываемый музыкальный вечер.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!